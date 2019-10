Ilary Blasi questa sera tornerà con la quarta puntata di EuroGames (lo show per famiglie nato dalle ceneri di Giochi Senza Frontiere che conduce in coppia con Alvin) e – intervistata dal settimanale Oggi – ha parlato degli ascolti che hanno ottenuto una media del 10% di share.

“Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Il dato di ascolto certamente è importante, non lo nego. Ma la personalità è più importante ancora. Ho rimesso in piedi un gioco amarcord che può piacere o no, ma mi assumo il rischio perché l’ho fortemente voluto. Va bene, va male? In ogni caso ce ne faremo una ragione. Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie”.