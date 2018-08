Due settimane fa Ilary Blasi ha fatto capire che il suo ritorno alla conduzione de Le Iene era a rischio. Alberto Dandolo su Oggi ha confermato la notizia ed ha parlato di Miriam Leone come sostituta, ma qualcosa è cambiato.

Poche ore fa Massimo Galanto di Tv Blog ha svelato che a condurre Le Iene potrebbe arrivare Melissa Satta.

“Le Iene potrebbe tornare in onda a settembre su Italia 1 senza Ilary Blasi e Teo Mammucari. L’indiscrezione, pubblicata oggi da Dagospia, circola da qualche giorno nei corridoi di Mediaset. Non a caso da qualche giorno si fanno anche i nomi dei possibili sostituti della coppia. Secondo quanto risulta a Blogo, in pole come nuova conduttrice dello storico programma di Italia 1 ci sarebbe Melissa Satta, fresca di addio da Tiki Taka (al suo posto ci sarà la moglie di Mauro Icardi, capitano dell’Inter, Wanda Nara).”