Poco fa a Verissimo Ilary Blasi ha svelato di indossare una parrucca. La conduttrice del GF Vip ha detto che preferisce cambiare spesso look usando le parrucche per non rovinare i suoi veri capelli.

“Ammetto, ho la parrucca, qui lo posso dire. A me piace cambiare e così i capelli non si rovinano. In America poi si usano e anche qui negli anni 50 e io mi sono ispirata a quegli anni.”

Approvo la scelta di Ilary, in USA lace front e parrucche sono usatissime da popstar, conduttrici e attrici.

Brava Blasi!

(Qui trovate il video).

Adoro la simpatia e l’ironia di Ilary Blasi,ma sono scioccata del fatto che abbia una parrucca😂✈✈ #Verissimo pic.twitter.com/bWjmlVT9XQ — Erika Di Biasi (@BiasiErika) 13 ottobre 2018

quindi Ilary ha davvero indossato una parrucca tutto questo tempo facendo credere alla gente di esserseli tagliati davvero? Kylie Jenner is SHAKING #verissimo — ᴠᴀʟ (@tropicarry) 13 ottobre 2018

Questa cosa della parrucca di Ilary io LA ADORO #verissimo — UnaBisbeticaPerCaso 💋 (@LaMoraBisbetica) 13 ottobre 2018

Crepo che Ilary Blasi conferma di avere una parrucca perché non vuole rovinare quelli veri come fanno in America. #verissimo — Dadda 🏳️‍🌈 (@iamdavehumphrey) 13 ottobre 2018

#Verissimo @ilaryblasi ha appena dimostrato alla conduttrice di @verissimotv di indossare una parrucca… Ma la domanda rimane: perché imbruttirsi così? L’ultima poi, quella della terza puntata, era davvero orribile. #GFvip #GrandeFratelloVip — Jessica Zazà (@Jessica_Zazza) 13 ottobre 2018

Tutti scioccati perché #ilaryblasi porta una parrucca! Ma dov’è il problema, sono anni che in America si usano per non rovinare i capelli e anche molte YouTuber le usano, solo in Italia facciamo storie per cavolate 🤦‍♀️#Verissimo — Myriam ❄ (@MyriamFrancesca) 13 ottobre 2018