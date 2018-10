Grande Fratello Vip, è scontro fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona.

La vendetta è un piatto che va consumato freddo ed Ilary Blasi lo sa bene dato che – a distanza di 13 anni – ha risposto a Fabrizio Corona che l’aveva fatta soffrire con una storia di presunte corna false di suo marito Francesco Totti.

“Ci tenevo a dirti che hai avuto la tua possibilità di venire qui perché il veto che tu hai detto non c’è mai stato“, ha esordito Ilary Blasi, citando proprio il famoso veto che secondo Corona la conduttrice avrebbe imposto agli autori pur di non averlo in studio.