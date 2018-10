Durante la lite fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, la conduttrice ha usato il termine ‘caciottaro’ per offenderlo e subito è diventata virale.



Ecco perché Ilary Blasi ha usato il termine caciottaro

Ma come mai ha usato proprio quel termine? Ovviamente c’è un motivo e risale a qualche settimana fa, quando alvennero mostrate a Silvia Provvedi delle immagini di

Ilary commentò così: “ Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà “, mentre Corona su Instagram replicò: “ Ho visto il GF. Mi sono scattati degli strani impulsi che quando mi scattano mi fanno combinare dei guai. Per questo mi sono fermato. Ma non per cose dette da chi doveva dirle, ma perché dette da altri. Prossimamente vi farò fare grasse risate. Detto questo il cuore per le persone a cui voglio bene ce l’ho. Non è vero che non ho il cuore. Parlate, parlate… Usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti. A breve vi spiegherò il significato della parola storytelling. Canti la canzone come faceva er tuo amico!!! Ao me capisci a caciottara!!! Ao to dico io!!! Fidate, bella!!! Io c’ho esperienza!!! “.

Ecco il video incriminato: