“Forse un rimorso ce l’ho. Quello di non aver buttato giù quella porta quando Stefano stava in ospedale. Ma ero un’altra donna, più giovane, più ingenua. Mi fidavo dello Stato”. Così Ilaria Cucchi in un’intervista a Davide Desario, direttore del quotidiano ‘Leggo’. Alla domanda se oggi si fida dello Stato e su cosa abbia raccontato ai figli sulla morte del fratello Stefano, dice: “Ai miei ragazzi ho detto la verità . Che ci sono stati dei carabinieri che hanno sbagliato con una crudeltà disumana. Ma ho detto loro che non tutte le persone che indossano una divisa sono così. Dobbiamo continuare ad avere il diritto di credere in quel che rappresentano le forze dell’ordine”.

