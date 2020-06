“Il vaccino arriverà, la seconda ondata potrebbe non esserci“. Sono le parole di Ilaria Capua, in collegamento con Le parole della settimana su Raitre. Si parte dalle affermazioni del professor Zangrillo, secondo cui il coronavirus “clinicamente non esiste più”. “Credo che il professor Zangrillo non parli a sproposito, ci credo che il virus clinicamente non esista più. Ma non è merito del virus. Il virus fa il virus, è un agente patogeno che si manifesta in maniera diversa a seconda di diversi fattori. Uno di questi è l’età del paziente. In realtà credo sia migliorato tutto il sistema, ma quando si dice che il virus si è indebolito è come dire che una macchina va a 3 cilindri. Il genoma del virus non è cambiato, non si può dire che si sia indebolito o che sia diventato più aggressivo: è sempre un motore a 4 cilindri”, dice la scienziata, che dirige l’One Health Center alla University of Florida e che ha appena pubblicato il libro Il Dopo.

