“Qualcuno mi chiede perché mi definisco una ex virologa. Ecco perché”. Ilaria Capua torna, con un tweet, sulle dichiarazioni rilasciate venerdì sera a Le parole della settimana. La scienziata, che dirige l’One Health Center alla University of Florida, dal proprio profilo Twitter ripropone l’articolo ‘Scoprire le verità invisibili’ pubblicato l’8 agosto 2018 sul Journal of Virology. L’abstract è già sufficiente per delineare il quadro: “L’ascesa dei movimenti populisti in tutto il mondo sta sfidando la scienza e motivando gli scienziati a unirsi al dibattito e ad entrare in politica. Sulla base della mia esperienza, prendere una posizione pubblica non arriverà senza diffidenti attacchi personali e istituzionali nel tentativo di scuotere la credibilità scientifica”, scrive Capua. “La comunità di virologi è a rischio di simili rappresentazioni fuorvianti; la riflessione su questo argomento, in particolare su come affrontare tali sfide, dovrebbe essere una priorità, dato che siamo nell’era del ‘post-verità'”, aggiunge, evidenziando le sfide che i membri della comunità scientifica sono chiamati ad affrontare all’esterno dei propri laboratori.

Fonte