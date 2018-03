ROMA – La Corte di Appello di Perugia ha disposto un risarcimento per ingiusta detenzione di oltre 3 milioni di euro (tre milioni 181mila) in favore di Hashi Omar Hassan, il somalo che ha scontato quasi 17 anni di carcere per l’assassinio, il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, della giornalista della Rai Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin e poi assolto in un processo di revisione. La notizia, anticipata da Chi l’ha visto?, è stata confermata all’Ansa dall’avvocato Antonio Moriconi, uno dei legali di Hassan. Arrestato come componente del commando responsabile dell’uccisione di Ilaria e Miran, Hashi Omar Hassan era stato condannato a 26 anni di reclusione il 26 giugno 2000. L’assoluzione definitiva è arrivata il 14 gennaio 2016, dopo che il principale accusatore di Hassan, Ali Ahnmed detto “Jelle”, aveva ritrattato rivelando di averlo calunniato.