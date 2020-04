WWE, Becky Lynch: “Sarà una WrestleMania particolare”

Quella in programma questo weekend non sarà una WrestleMania come tutte le altre, poco ma sicuro. L’appuntamento dell’anno con il mondo del wrestling sarà unico nel suo genere, spalmato per la prima volta in due giorni e soprattutto senza pubblico ad assistere. Sono le misure adottate in corsa per fronteggiare l’emergenza sanitaria globale legata al coronavirus, una pandemia che per ovvi motivi ha impedito che lo show venisse realizzato in pompa magna come ogni anno, generando introiti e affluenza di fan che per quanto riguarda gli eventi sportivi è dietro solamente a Mondiali di Calcio, Olimpiadi e Super Bowl.

Quello che andrà in scena nelle notti di sabato 4 e domenica 5 aprile – condotto dall’ex giocatore NFL dei New England Patriots, Rob Gronkowski, passato in WWE – sarà quindi un’edizione davvero particolare, che la WWE ha deciso di realizzare comunque per cercare di stare vicina al proprio pubblico, provando a regalare degli attimi di divertimento e spensieratezza, a maggior ragione in questo particolare momento storico per l’intera umanità. È proprio questo il fine ultimo, come spiega a Repubblica una delle protagoniste principali, la campionessa di Raw, l’irlandese Becky Lynch, che nell’edizione di un anno fa lottò addirittura nel main event (al femminile per la prima volta nella storia) conquistando entrambe le cinture: “Noi Superstar ci troviamo in una posizione particolare, siamo chiamati a dare una mano a modo nostro, facendo quello che sappiamo fare. Il nostro compito è intrattenere la gente e in questo momento probabilmente lo dobbiamo fare ancora più di quanto abbiamo fatto prima. Questo è il nostro lavoro. Dobbiamo lavorare di squadra, che poi è quello che deve fare in generale il mondo intero per tirarsi fuori da questa difficile situazione”.



L’evento dell’anno si terrà nel weekend a porte chiuse



Certo che per una compagnia abituata a riempire degli stadi (prima dello scoppio dell’emergenza che ha portato allo spostamento dello show al Performance Center di Orlando, la sede designata era il Raymond James Stadium di Tampa, che avrebbe ospitato oltre 70mila spettatori) non sarà la stessa cosa combattere a porte chiuse: “È chiaro che si tratti di qualcosa di differente rispetto al normale. Ma esibirsi in un’arena vuota per noi significherà raccontare una storia in maniera diversa. Non ci saranno fan, è vero. Ma potremmo misurare le loro reazioni attraverso i social. Quando anni fa lottavo nelle federazioni indipendenti mi esibivo di fronte a poca gente, che non vuol dire porte chiuse ma è qualcosa di simile. Potrò dire che sarò la prima donna a difendere con successo il suo titolo in un’arena vuota”. Per quanto riguarda il suo match in particolare, dovrà affrontare Shayna Baszler, in quello che – per come è stato costruito – appare come uno degli incontri più complicati della carriera dell’irlandese: “Potrebbe effettivamente essere la mia avversaria più pericolosa in assoluto. Anche se con Asuka, che non avevo mai battuto prima, è stata dura. Però Shayna è stata la campionessa più longeva della storia di NXT. Parliamo quindi un’avversaria dura, pericolosa. Il suo problema è che io lo sono più di lei”.

La vita dell’atleta in tempi di coronavirus

Becky Lynch racconta anche il modo in cui è cambiata la sua vita da quando è scoppiata la pandemia. D’altronde sono settimane ormai che la WWE produce i proprio show settimanali televisivi a porte chiuse all’interno del suo Performance Center di Orlando (il centro sportivo dove si allenano gli atleti) e pure i consueti live event in programma sono stati tutti annullati: “Chiaramente con la riduzione degli show ora non difendo più il mio titolo ogni sera. Questo mi ha permesso di allenarmi con maggiore regolarità e mi ha dato più tempo per studiare questo sport-entertainment. Questo dal punto di vista professionale ha avuto quindi dei fattori positivi, quando combatti ogni giorno non hai tempo a disposizione e rischi di proporre le stesse cose”. In conclusione, la campionessa di Raw manda il suo invito agli italiani: “Seguite WrestleMania e vi assicuro che farò la storia come un anno fa, quando vinsi due cinture. Trionferò anche stavolta, l’unica differenza rispetto alla scorsa edizione è che questa volta ne manterrò una”.