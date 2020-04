Il Volo – Un’avventura straordinaria: la scaletta del concerto all’Arena di Verona del 2015 condotto da Carlo Conti.

In tempi di emergenza Coronavirus la tv deve fare i conti con la mancanza di programmi inediti. La Rai ha così deciso di mettere in onda un concerto d’archivio tra quelli di maggior successo degli ultimi anni: Il Volo – Un’avventura straordinaria, evento condotto da Carlo Conti e tenuto all’Arena di Verona nel 2015.

Scopriamo insieme la scaletta e gli ospiti speciali di uno dei concerti più importanti nella carriera del trio dei tenorini.

Il Volo – Un’avventura straordinaria: la scaletta e gli ospiti

Questa la scaletta dell’evento de Il Volo, con tutti gli ospiti d’onore che hanno preso parte al concerto tenuto ormai cinque anni fa all’Arena di Verona:

1 – Intro Giannini

2 – Nel blu dipinto di blu

3 – Il mondo

4 – Io che non vivo senza te

5 – L’amore si muove

6 – L’immensità (feat. Francesco Renga)

7 – Piove

8 – E lucevan le stelle

9 – Granada

10 – Can’t Help Falling in Love

11 – Quando l’amore diventa poesia

12 – Canzone per te

13 – Napule è

14 – Quando

15 – Quanno chiove

16 – Tornerà l’amore

17 – Ancora

18 – Sempre e per sempre (feat. Francesco De Gregori)

19 – Delilah

20 – Beautiful That Way

21 – Per te ci sarò

22 – La vita

23 – Best Day of My Life (feat. Lorenzo Fragola)

24 – Surrender

25 – Torna a Surriento

26 – ‘O sole mio

27 – Grande Amore



Il Volo

Il Volo in concerto su Rai 1

Dopo il grande evento dal vivo di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano andato in onda nel giorno di Pasqua in diretta streaming su YouTube, dunque, ci sarà spazio anche sulla tv di Stato per la grande musica italiana.

Una musica rappresentata da Il Volo, che di Bocelli sono in un certo senso degli eredi, testimoni del bel canto all’italiana in tutto il mondo. Il concerto, oltre che su Rai 1, potrà essere seguito anche sulla piattaforma RaiPlay.

Di seguito il video di Grande amore: