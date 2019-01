Il nostro commento sui partecipanti al prossimo Sanremo 2019: il ritorno de Il Volo.

Il Volo torna al Festival di Sanremo nel 2019, a quattro anni di distanza dal trionfo con Grande amore. Il trio vocale italiano più famoso nel mondo, già protagonista lo scorso anno come ospite al primo Festival di Baglioni, proverà a bissare il successo del debutto.

Con le loro voci straordinarie, i tre ragazzi partono certamente con i favori del pronostico, o perlomeno risultano tra i possibili candidati alla vittoria. Tuttavia, sul loro ritorno qualche dubbio rimane. È davvero la cosa giusta per la loro carriera?

A Il Volo serve Sanremo?

Di getto verrebbe da rispondere no. I tre tenorini sono ormai da anni una realtà consolidata a livello internazionale, primi artisti italiani messi sotto contratto da una major americana, autori di tour già entrati nella leggenda, principali interpreti di quel crossover classico/pop che tanto piace Oltreoceano.

Eppure, in Italia la loro fama non è uniforme. Nel Paese del bel canto, c’è chi li apprezza e li ama veramente, per la loro capacità di fondere la tradizione con melodie pop anche moderne, e chi invece ammette la loro bravura ma senza appassionarsene. Insomma, in vista di una nuova uscita discografica nei nostri confini, Sanremo rimane un trampolino necessario per una realtà che, priva di una promozione di questo tipo, faticherebbe con tutta probabilità a entrare nella top ten delle vendite in questo particolare periodo storico.

A Sanremo serve Il Volo?

Mai come in questa edizione sì. Abbiamo già detto in più occasioni del coraggio avuto da Baglioni nel lanciare sul palco dell’Ariston nomi meno conosciuti ai più, provenienti dall’ambiente indie del nostro pop rock o dalla scena rap più di nicchia. Il Volo sono, bene o male, famosi per tutti gli appassionati di Sanremo, e difendono la tradizione canora in maniera che nessuno può ritenere indegna.

Non piaceranno troppo ai giovani, e questo in ottica televoto potrebbe essere un punto a sfavore, ma in un Sanremo ricco di esperimenti, rimangono una certezza. E anche per questo una loro vittoria 2.0 non sorprenderebbe poi tanto.

Ecco il video di Grande Amore: