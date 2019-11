Il Volo a Matera: la scaletta e tutti i dettagli sul concerto del trio di tenorini, in onda in prima serata su Canale 5.

Il Volo celebra i primi 10 anni di carriera. E lo fa con una prima serata su Canale 5. Il 19 novembre è infatti in programma sulla rete ammiraglia di Mediaset la riproposizione del concerto del trio a Matera, data del tour che li ha visti in giro per il mondo in supporto all’album Musica.

Lo speciale dedicato ai tre ragazzi usciti dal talent Ti lascio una canzone sarà condito non solo da grande musica, ma anche da immagini di repertorio che ripercorreranno i momenti più emozionanti della loro carriera.

Il Volo su Canale 5 per i dieci anni di carriera

Sono passati dieci anni dalla nascita di uno dei progetti discografici italiani più importanti del nuovo millennio. Un progetto ‘benedetto’ da duetti prestigiosissimi in tutto il mondo, come quello con Barbra Streisand e Placido Domingo, e dalla vittoria del Festival di Sanremo nel 2015 con Grande Amore.

Inoltre, in dieci anni di carriera i tre tenorini hanno avuto modo di cantare in tutte le location più importanti del mondo, e si sono esibiti anche davanti al Papa in occasione della Giornata della Gioventù di Panama. A conferma del loro statuso di vere e proprie icone viventi del nostro bel canto.



Il Volo

Il Volo a Matera: la scaletta

Andiamo a scoprire insieme la scaletta del concerto che i tre cantanti hanno tenuto a Matera e che verrà riproposto in prima serata su Canale 5:

Musica che resta

Grande Amore

Il mondo (cover del brano di Jimmy Fontana)

Un amore così grande (cover del brano di Claudio Villa)

Granada (cover del brano di Claudio Villa)

Surrender – Torna a Surriento (cover brano di Ernesto De Curtis)

E penso a te (cover del brano di Lucio Battisti)

She’s Always a Woman (cover del brano di Billy Joel)

No puede ser (cover, versione Placido Domingo)

Volare (cover del brano di Domenico Modugno)

My Way (cover del brano di Frank Sinatra)

Almeno tu nell’universo (cover del brano di Mia Martini)

