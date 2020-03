(di Alisa Toaff) – “Ci dispiace che abbiano avvertito la gravità della situazione in ritardo, di questo ce ne siamo resi conto subito. Per fortuna oggi hanno proclamato che le misure di ‘social distancing’ resteranno in vigore per un altro mese. Siamo fortunati a vivere in Italia, oggi è il Paese più sicuro al mondo grazie alla nostra Sanità. Cogliamo l’occasione per ringraziare dal profondo del cuore tutti i medici, gli infermieri e i volontari che stanno lavorando tante ore ogni giorno per la nostra salute”. Così all’Adnkronos Piero Barone de Il Volo, il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali, racconta l’esperienza vissuta dopo l’improvvisa interruzione del loro tour negli Usa a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo essersi esibiti in Giappone e in Europa Il Volo a febbraio è sbarcato in Nord America dove ha tenuto concerti nei palazzetti delle più importanti città, da Miami a Washington, da Los Angeles a Chicago, al Radio City Music Hall di New York che però sono stati interrotti a tre date dalla fine del tour a causa dell’emergenza del Coronavirus (date annullate: 11 marzo San Rafael, 13 marzo Fresno e 15 marzo Las Vegas, Ndr).

