Dopo il podio al 69° Festival di Sanremo e il successo del nuovo album “Musica” (Sony Music), IL VOLO, il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali, si prepara a una serie di prestigiosi appuntamenti live da maggio 2019 a maggio 2020, che testimoniano l’autentico successo dei tre cantanti in tutto il mondo in questi 10 anni di carriera!

Il nuovo album de IL VOLO “Musica” (Sony Music) conferma ulteriormente il successo mondiale del trio conquistando la TOP 10 su iTunes degli album più venduti in ben 14 Paesi, da Malta al Brasile, dalla Finlandia all’Israele. Con 11 brani e la produzione di Michele Canova, il nuovo album dà risalto alla personalità delle tre diverse voci di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, raccogliendo i loro gusti e le loro influenze musicali in un disco che rappresenta 10 anni di una lunga amicizia e di musica insieme.

Oltre al brano sanremese “Musica che resta”, contiene due inediti, “Fino a quando fa bene” e “Vicinissimo”, e le imperdibili cover di “Arrivederci Roma”, “A chi mi dice”, “People”, “La nave del olvido”, “Lontano dagli occhi”, “Be My Love”, “La voce del silenzio” e “Meravigliosa Creatura”.

“Musica” è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. Sono disponibili anche le versioni speciali del disco fisico Jewel Case e Digipack Hardcoverbook.

I festeggiamenti per i 10 anni di carriera continueranno con imperdibili concerti in tutto il mondo. Si parte a maggio 2019 con i live in Giappone, dove già nel 2017 il trio aveva registrato il sold out a Tokyo e a Kawasaki. A fine maggio Il Volo sarà in Italia per due esclusive date a Matera. L’estate vedrà i tre artisti protagonisti nelle più belle location italiane, un tour che culminerà con uno show all’Arena di Verona! In autunno Il Volo sarà in concerto nelle città più importanti in Europa e in America Latina. La festa del trio italiano più famoso al mondo, continuerà fino a maggio 2020, con un tour negli Stati Uniti, in Canada e ancora tante sorprese!

Le altre date:

22 giugno Palmanova (Ud), Piazza Grande

26 giugno Roma, Auditorium Parco della Musica – Cavea – Roma Summer Fest

11 luglio Cinquale, Arena della Versilia

14 luglio Merano (Bz), Pferderennplatz – Ippodromo – Maia Music Festival

16 luglio Cattolica, Arena della Regina

23 luglio Taormina, Teatro Antico

27 luglio Barletta, Fossato del Castello

28 luglio Lecce, Piazza Duomo

30 luglio Chieti, Anfiteatro La Civitella

24 settembre Verona, Arena