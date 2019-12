X Factor 2019, la finale: tutto quello che è successo nell’emozionante appuntamento del Mediolanum Forum di Milano.

L’avventura di X Factor 2019 finisce qui. Dopo mesi e mesi di musica, canzoni, emozioni e polemiche, il talent di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, è giunto all’atto conclusivo.

Nella cornice speciale del Mediolanum Forum di Assago, si sfidano i quattro concorrenti rimasti ancora in gara: gli Under Sofia Tornambene e Davide Rossi e i Gruppi Boosta e la Sierra. Chi sarà il vincitore? Scopriamolo insieme. Ecco il racconto dell’attesissima finale di X Factor.

X Factor 2019: la finale

Ci siamo. Tutto è pronto ormai al Forum per la grande finale del talent più amato dagli italiani. A pochissimi minuti dal via, è stato ufficializzato il programma della serata. Si parte con l’opening, per poi passare alla manche duetti, che vedrà i concorrenti cantare al fianco del super ospite Robbie Williams.



Robbie Williams

Al termine di questa prima sfida, toccherà a Ultimo animare il pubblico del Forum, prima della seconda manche, dedicata al Best Of dei quattro concorrenti.

L’ultimo ospite, Lous and the Yakuza, riscalderà ancora l’atmosfera prima dell’ultima manche, che vedrà i concorrenti sfidarsi con gli inediti. Dopo una nuova performance di Robbie Williams, scopriremo quindi chi sarà il vincitore dell’edizione 2019 del talent. Ecco il tweet con il programma:

Nella giornata di oggi si sono sprecati i pronostici su questa puntata. Il più interessante è quello di un algoritmo creato da una startup che si occupa di big data, analytics e intelligenza artificiale.

Secondo il computer (che ha analizzato vari parametri, tra cui le chiacchiere sui social dopo le puntate e i numeri sulle piattaforme streaming), a vincere sarà Sofia Tornambene, che d’altronde è data per favorita da tutti i bookmaker e anche dal popolo del web, che fin dalle Audition ha dimostrato di amarla.