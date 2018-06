Irama è il vincitore di Amici 2018! Una finale intensa e ricca di ospiti e di grandi emozioni, decisa dal televoto del pubblico a casa.

Oramai è ufficiale: Irama ha vinto la diciassettesima edizione di Amici 2018. La serata finale, andata in diretta su Canale 5 in prima serata l’11 giugno 2018, vedeva fra i 4 finalisti Irama, Carmen, Einar e Lauren.

Il vincitore di Amici 2018 è Irama

Tre cantanti e una ballerina in gara. Il loro è stato un percorso emozionante, culminato con la vittoria di Irama, vincitore ufficiale della diciassettesima edizione del talent show targato Maria De Filippi. Per lui sicuramente adesso le cose cambieranno. Il primo premio, infatti, prevede la somma di 150mila euro. Ma a contare davvero sarà la visibilità, e se Irama saprà giocarsi le sue carte, chissà che non sia destinato a diventare uno dei migliori artisti del panorama musicale italiano.

E a mostralo, infondo, ci sono proprio loro: Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che hanno partecipato come ospiti e duettato con gli artisti in gara. Loro, che sono due prodotti di Maria De Filippi, vincitrici dell’edizione 2010 e 2009. L’anno scorso, invece, aveva trionfato Andreas Müller, ballerino italiano di origini tedesche.

La finale di Amici 2018, il serale: una serata spettacolare

La tensione è nell’aria, e si vede sin dai primi momenti, quando i quattro finalisti sfilano davanti ad un pubblico in delirio per i proprio beniamini. Gli artisti sono lì, davanti ai loro fan e ai loro professori che li hanno accompagnati fin dai primi passi mossi in questa meravigliosa avventura. E sono proprio loro a decidere la scaletta della serata: a iniziare sarà Einar, che deve sfidare Lauren, ballerina australiana e prima eliminata della serata, ma portata in trionfo dal corpo di ballo. Alla fine si aggiudicherà il premio della critica Vodafone.

«Un in bocca al lupo a tutti questi talenti che si sono sudati la finale». Sono le parole di Luca Tommassini, il direttore artistico figlio di X Factor, che suonano come un colpo di pistola all’inizio di una gara di corsa: pronti, partenza, via. E al di là dei pronostici e del risultato finale, le sue sono parole intrise di verità: una serata spettacolare, di grandi esibizioni e sfoggi di talento. Quello vero.

E questo vale non solo per i concorrenti, ma anche per tutti gli ospiti. Di casa la Amoroso e Emma, che vengono accolte con lo stesso calore che avevano sentito qualche anno fa, durante le loro rispettive vittorie. Bello vedere anche Michele Bravi (lui, però, arriva da quell’altro talent) e Elisa, voce simbolo della musica italiana.

Immensa, poi, l’esibizione di Hauser, il violoncellista ospite alla finale di Amici 2018 che milita fra le fila dei 2Cellos, nonché il siparietto di Pio e Amedeo, la coppia di Emigratis, che ha portato ilarità e simpatia, spezzando anche la tensione.

La gara riprende, e Einar sceglie di sfidarsi contro Carmen. Questo vuole dire una sola cosa: Irama è nella sfida finale. Il televoto è altalenante e scende e sale a favore prima dell’uno, poi dell’altro. Ma alla fine il giudizio arriva, e a sfidarsi nell’ultima gara saranno proprio loro: Irama e Carmen. Terzo posto per Enair. Il resto, come si suol dire, è storia.

Insomma, tanto spettacolo e tanta emozione, condita da colpi di scena e da un grande entusiasmo generale. Ma questa serata è tutta di Irama, diciassettesimo vincitore del format. Starà a lui dimostrare di essere all’altezza del primo posto, ma in fondo c’è tempo… per ora è solo il momento di festeggiare.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/iramaofficial/