Chi ha vinto Amici 2020: tutto quello che è successo nella finale della diciannovesima edizione del talent di Maria De Filippi.

Chi ha vinto Amici 2020? Gaia Gozzi, come ormai tutti avevano capito fin dall’inizio dei serali. In un’edizione così strana, particolare e surreale del talent di Maria De Filippi, unico talent ad andare in onda nonostante la crisi Coronavirus, con tutto quel che ha comportato, la vincitrice è stata la grande favorita.

Perché Gaia era già conosciuta da gran parte del pubblico, perché ha indubbiamente talento e perché ha dimostrato per tutta l’avventura di essere la più amata in assoluto. E ora per lei si apre una nuova pagina di carriera.

La finale di Amici 2020 è stata la prima in assoluto a chiudersi senza abbracci, quasi senza gioia, di certo senza pubblico, il tutto a causa della pandemia che ci ha travolti.

La 22enne nata in provincia di Mantova ma italo-brasiliana, che nel 2016 aveva già partecipato quasi con successo a X Factor (era arrivata seconda), ha trionfato superando nello scontro decisivo il ballerino Javier.

Con la vittoria, Gaia si è aggiudicata un premio da 150mila euro, e la possibilità di dare una svolta alla sua carriera. Ha tra l’altro conquistato anche il Premio Tim Music con il brano Coco Chanel, il più ascoltato del talent sulla piattaforma, ottenendo altri 20mila euro.



Le emozioni della finale

Nello scontro decisivo, la cantante ha avuto la meglio sul ballerino 22enne Javier, che ha vinto comunque nella sua categoria, conquistando 50mila euro. Una vittoria già ottenuta dopo la prima manche, che aveva visto uscire immediatamente l’altro ballerino, Nicolai.

Tra l’altro, Javier si è aggiudicato anche il premio Tim della critica, assegnato da una giuria di giornalisti collegati in streaming. Un premio da 50mila euro.

Terza classificata invece in questa edizione Giulia, la 21enne cantante di Scafati che sta spopolando su Spotify con le canzoni del suo album d’esordio Va tutto bene.

Tra i tanti momenti emozionati della finale, ricordiamo l’apertura con l’esecuzione corale da casa di Un senso di Vasco Rossi da parte di artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Emma Marrone e Vasco Rossi. Un episodio che non dimenticheremo mai, come questa strana e surreale edizione.

