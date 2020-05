Katy Perry, Daisies: il nuovo singolo della popstar americana, primo estratto dal nuovo album in uscita in estate.

Come promesso, Katy Perry ha pubblicato il suo nuovo singolo, con tanto di video ufficiale. S’intitola Daisies ed è il primo ufficialmente estratto dal suo nuovo album, in uscita la prossima estate.

Un brano molto atteso dai fan, finalmente pronti ad accogliere il nuovo capolavoro della popstar americana. E la stessa Katy, per evitare fraintendimenti, ha voluto spiegare sui social di cosa parla questo pezzo, celebrazione della resistenza del nostro spirito di fronte alle difficoltà della vita.

Katy Perry, Daisies: il video

“Ho scritto questo brano un paio di mesi fa come promemoria per restare fedele al percorso che ci si è prefissati, indipendentemente da quello che gli altri potrebbero pensare“, ha spiegato la popstar in dolce attesa, “recentemente ha assunto un nuovo significato per me, alla luce di ciò che tutto il mondo sta vivendo. Ognuno di noi è unico su più di sette miliardi di persone, ognuno con la propria storia di forza e resilienza da raccontare“.

Di seguito il video ufficiale, girato dalla regista Liza Voloshin in uno splendido scenario naturale:

Katy Perry: nuovo album in arrivo

Negli scorsi giorni la bella Katy, oltre a far parlare di sé per la sua gravidanza felice con il futuro marito Orlando Bloom, ha anche ufficializzato l’arrivo del suo nuovo album, di cui ancora non si conosce il titolo.

E visto che la popstar americana ama essere originale, ha voluto annunciare la data di uscita di questo nuovo disco in un modo unico: ha chiesto ad Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, di dirle in che giorno sarà pubblicato KP5.

E Alexa, che tutto sa e tutto può, ha svelato l’arcano: il 14 agosto, alla vigilia di Ferragosto.