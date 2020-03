Tha Supreme, blun7 a swishland: il video ufficiale del singolo che ha trascinato al successo l’album 23 6457 del rapper e producer.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus arriva finalmente una buona notizia per la musica italiana: tha Supreme ha rilasciato il video ufficiale di blun7 a swishland. A distanza di diverse settimane dall’uscita del suo album d’esordio, 23 6451, il giovane rapper e producer ha pubblicato la clip del suo singolo che ha macinato negli scorsi mesi numeri da record.

Andiamo a scoprire insieme tutti i segreti su questo nuovo videoclip già diventato virale tra tutti i suoi fan.

Tha Supreme, blun7 a swishland: il video

Il nuovo video del rapper, diretto da Erika De Nicola, ha per protagonista il suo avatar animato. Il personaggio, a bordo di un’auto viola, viaggia su una strada e incontra molti dei riferimenti presenti nel testo del brano, dai Beatles al parco dei divertimenti Swishland.

Godiamoci insieme il video ufficiale: riesci a riconoscere tutti i riferimenti?

Tha Supreme: il rapper dei record

Con 23 6451 e blun7 a swishland il giovane rapper classe 2001 ha macinato record su record. L’album è già doppio disco di platino, mentre il singolo, partito alla grande su Spotify (con un debutto al primo posto nella top 50 italiana), è diventato uno dei brani più trasmessi dalle nostre radio a cavallo tra il 2019 e il 2020.

Un singolo che è rimasto per tantissime settimane al primo posto della classicia italiana dei singoli, e che ancora oggi, a 17 settimane dell’uscita, rimane tra i brani più apprezzati del nostro paese, al 13esimo posto. Insomma, davvero un grande successo per un giovanissimo artista che in pochi anni ha rivoluzionato la musica hip hop in Italia.



FONTE FOTO: https://www.instagram.com/tha.supreme

