Dopo il successo di Thank U Next, Ariana Grande è tornata con un nuovo singolo: ecco il video di 7 Rings.

Ariana Grande non si ferma più. La popstar di Boca Raton, tra le assolute protagoniste del 2018, comincia il nuovo anno con un nuovo singolo tratto dal suo prossimo album. Così, dopo Thank U, Next e Imagine è arrivato nel panorama musicale 7 Rings.

Il video di questo nuovo pezzo è già stato pubblicato, il 18 gennaio 2019, sulla piattaforma YouTube. Inutile sottolinearlo: in poche ore ha già sfondato il muro del milione di views.

Ariana Grande, 7 Rings: il video

Il titolo di questo brano, come spiegato dall’artista, si riferisce all’acquisto di sette anelli che lei stessa fece, da non sobria, in un negozio di Tiffany della Grande Mela. Gli anelli non erano tutti per lei, ma anche per altri sei amici.

Insomma, la canzone racconta una delle sue più divertenti sbronze. E anche per questo Ariana ha dichiarato di amare questo brano ancor più di tutti quelle pubblicati fino a oggi. Di seguito il video:

Ariana Grande: su Instagram gli indizi sul brano

Già negli scorsi giorni la cantante aveva deciso di svelare su Instagram pian piano una serie di indizi su questo nuovo brano, creando un’attesa spasmodica tra i suoi fan.

D’altronde, ormai Ariana è una delle cantanti più seguite e amate d’America e non solo, e ogni suo brano è un vero e proprio evento crossmediale. Sembrano davvero lontani i tempi della crisi successiva all’attentato di Manchester, che costò la via a 22 fan. Oggi la Grande è, non solo una donna più matura, ma anche un’artista consapevole dei propri mezzi e della fortuna che ha.

Tra l’altro, è anche una delle headliner annunciate per il Coachella Festival 2019, uno degli appuntamenti più importanti degli Stati Uniti. Insomma, in questo periodo non può proprio chiedere di meglio alla vita