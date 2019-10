Francesco Guccini, L’avvelenata: il video ufficiale di uno dei capolavori del cantautore emiliano, brano immortale che ha influenzato generazioni e generazioni.

Un video ufficiale di Francesco Guccini è finalmente online. In particolare, si tratta di quello creato per uno dei suoi capolavori assoluti, L’avvelenata. Clip presentata negli scorsi giorni al festival internazionale del videoclip musicale, fa parte di un progetto più ampio chiamato Capolavori immaginati.

Ma ai fan questo poco importa. La cosa più importante è infatti poter finalmente ammirare delle immagini in accompagnamento a una delle canzoni più famose del cantautore emiliano.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo video che ha collezionato già migliaia di clic e views in poche ore.

Francesco Guccini, L’avvelenata: il video

Presentato a IMAGinACTION, il primo festival internazionale del videoclip musicale, che quest’anno ha avuto luogo l’11, il 12 e il 13 ottobre a Ravenna, s’inserisce come già anticipato nel progetto Capolavori immaginati, curato da Stefano Salvati, che si propone come obiettivo la realizzazione di video per tutti i brani che hanno fatto la storia della nostra musica ma che non hanno avuto la possibilità in passato di essere accompagnati da immagini.

Per la prima clip ufficiale di L’avvelenata, capolavoro di Guccini del 1976, si è scelto un video in stile neorealista anni Cinquanta. Il video è opera del Movimento Collettivo, con Salvati direttore artistico.

Il video di L’avvelenata

La clip è stata girata tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre tra Cervia e Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Alcune scene sono state riprese al Woodpecker, un’ex discoteca degli anni Sessanta situata in una location da sogno, spettrale a suo modo, abbracciata dalla pineta.

Il risultato è stato un video che ha strappato il consenso degli addetti ai lavori presenti al Festival IMAGinACTION lo scorso 12 ottobre al teatro Alighieri di Ravenna. Una presentazione in anteprima cui ha preso parte anche lo stesso Francesco Guccini.



