Queen: il video di Bohemian Rhapsody ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. La band celebra il traguardo con un regalo per i fan.

I Queen hanno infranto un altro straordinario record: il video di Bohemian Rhapsody ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Un risultato storico, visto che si tratta della prima clip precedente agli anni Novanta a sfondare il muro del miliardo di click.

Per festeggiare questo evento eccezionale, Brian May e Roger Taylor hanno deciso di ringraziare i fan creando tre nuovi video per le canzoni dei Queen con protagonisti proprio i loro sostenitori. Ecco come partecipare a questa iniziativa.

Queen, Bohemian Rhapsody: il video

Il primo modo per festeggiare questo traguardo è stata la pubblicazione in versione HD rimasterizzata del video originale della band sul canale YouTube.

Inoltre, da questo momento i fan potranno accedere al testo della canzone in più lingue: non solo l’inglese, ma anche lo spagnolo, l’italiano, il francese, il giapponese, il polacco, il tedesco, l’indonesiano, il coreano, il ceco, il russo e il turco. Ma non è tutto…

Freddie Mercury

L’iniziativa You Are the Champions

I Queen hanno infatti annunciato anche l’iniziativa You Are the Champions, in collaborazione con YouTube Music, Universal Music Group e Hollywood Records.

Si tratta di una campagna storica che permetterà ai fan di partecipare ai tre nuovi video per i brani più famosi della band. Musicisti, cantanti o semplici appassionati potranno impersonare i Queen in Bohemian Rhapsody, o in Don’t Stop Me Now e A Kind of Magic.

Per partecipare basta seguire le indicazioni sul sito YouAretheChampions.com. I video definitivi saranno pubblicati entro la fine dell’anno sul canale ufficiale della band su YouTube.

Intanto ci godiamo il video rimasterizzato di Bohemian Rhapsody per celebrare insieme a loro il magnifico traguardo del miliardo di visualizzazioni: