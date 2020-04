Vincenzo De Luca canta Quelli che benpensano di Frankie hi-nrg mc: la nuova versione della canzone del rapper, creata da DJ Stile, spopola sul web.

Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, è uno dei protagonisti assoluti di questa pandemia da Coronavirus. Dopo essere diventato un buon esempio anche per alcuni vip come Naomi Campbell, si è trasformato adesso anche in una star della musica.

DJ Stile, alias Federico Ferretti, ha caricato infatti su YouTube un video che unisce la voce e il volto di Vincenzo De Luca con il testo di Quelli che benpensano di Frankie hi-nrg mc. Un’operazione di certosino lavoro che ha fatto impazzire il mondo del web.

Vincenzo De Luca canta Quelli che benpensano di Frankie hi-nrg

Di video-parodie del Governatore della Campania ne abbiamo visti molti negli ultimi tempi, ma pochi raggiungono l’originalità e la precisione di questo creato da DJ Stile.

Non a caso, anche Frankie hi-nrg, una colonna portante del nostro rap, lo ha apprezzato e promosso attraverso il suo account Twitter, scrivendo: “Fermate internet che DJ Stile aka Federico Ferretti l’ha combinata grossa. Il deepfake fatto a mano di De Luca che canta Quelli che benpensano non se lo aspettava nessuno! Grande Stile e grazie“.

Ecco il video:

Vincenzo De Luca star del web

Tra i volti simbolo di questa pandemia del Coronavirus, De Luca rimarrà uno dei più amati del web. Spopolano infatti su internet meme di ogni tipo sul presidente della regione Campania, che tiene quotidianamente conferenze stampa per informare i propri cittadini sull’andamento dell’emergenza.

Nessuno lo aveva però ancora trasformato in un protagonista del mondo della musica prima di DJ Stile. Chissà se il Governatore avrà tempo e modo di vedere questo particolare omaggio e magari di rispondere alla sua maniera. Lo scopriremo solo tra qualche giorno…



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/frankiehinrgmc/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/frankiehinrgmc/