I Pearl Jam hanno pubblicato una versione senza censure del loro iconico video musicale, Jeremy. Il brano proviene dall’album di successo del 1991, intitolato Ten.

Il video – diretto da Mark Pellington – vede la partecipazione dall’attore Trevor Wilson nel ruolo di protagonista: quello che viene raccontato nel libro farebbe riferimento a un incidente accaduto davvero all’inizio del 1991: uno studente di liceo – Jeremy Wade Delle – si sparò di fronte ai suoi compagni di classe.

La versione originale del video, che mostrava Wilson che gli metteva in bocca una pistola, fu presumibilmente censurata da MTV a causa della loro politica di controllo dei video musicali, in particolare in quelli che mostravano scene con violenza e pistole.

Il gruppo hanno pubblicato online la versione uncensored di Jeremy, brano contenuto nell’album Ten del 1991. Un videclip – quello dei Pearl Jam – estremamente censurato, al tempo, a causa della violenza in esso contenuta.

Il video senza censure di Jeremy:

La band ha commentato così la decisione di caricare la versione completa, senza tagli del video:

“Abbiamo rilasciato la versione senza censura del video che non fu disponibile nel 1992, a causa delle leggi sulla censura televisiva. Possiamo prevenire la morte di armi da fuoco, sparatorie di massa, morti di disperazione, da forze dell’ordine o accidentale“.

Il video originale – come vi anticipavamo – è stato modificato da MTV negli anni ’90 per conformarsi agli standard di censura riguardanti la violenza.

La canzone è contenuta nell’album Ten del 1991 e il video – diretto da Mark Pellington – ha vinto il premio Video of the Year agli MTV Music Video Awards del 1993.

Il video racconta la storia di un ragazzo vittima di bullismo a scuola che, per liberarsi di tale peso, arriva al suicidio a causa delle pressioni fatte dai compagni e dall’abbandono ricevuto in famiglia.

Nell’edizione originale del 1992, il suicidio pubblico di Jeremy di fronte ai suoi compagni di classe è solo implicito.

Nella versione modificata appena rilasciata, tuttavia, viene mostrato Jeremy che si mette una pistola in bocca. Questo dettaglio è stato omesso al tempo, ma aggiunge molta potenza a un video, già di per sé, inquietante.



