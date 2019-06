Da Katy Perry ad Adam Lambert: tutte le star presenti nel video di You Need to Calm Down, nuovo singolo di Taylor Swift.

Taylor Swift è tornata e ha grande voglia di riprendersi lo scettro di reginetta del pop. La cantante americana, dopo il primo singolo Me! in collaborazione con Brendon Urie dei Panic! At the Disco, ha rilasciato a giugno un secondo singolo, You Need to Calm Down.

Si tratta del secondo estratto dal nuovo album, Lover, in uscita il 23 agosto. Ad accompagnarlo, un video ufficiale ricco di sorprese e… tante star dello show business americano!

Taylor Swift: You Need to Calm Down

La nuova canzone della superstar da 10 Grammy in bacheca è un inno contro gli hater, sempre pronti a scrivere offese, commenti acidi e offese ad altri utenti del web, spesso per ignoranza o semplice invidia.

Taylor invita questo genere di ‘personaggi’ a calmarsi e a prendere la vita con maggior leggerezza, perché offendere senza motivo non serve a nulla. Una morale semplice ma mai come in questi anni utile da ricordare, visto il proliferare di maleducazione sui social.

Taylor Swift

Tutte le star presenti nel video di You Need to Calm Down

Il video ufficiale è stato presentato in anteprima nel programma Good Morning America e caricato su YouTube il 17 giugno. Al suo interno è presente un parterre di ospiti davvero straordinario: c’è Katy Perry, fresca di riappacificazione con Taylor; c’è Serena Williams, una delle più grandi tenniste di tutti i tempi; Ellen DeGeneres, una star della tv americana, Ryan Reynolds, celebre attore; e poi ancora altri musicisti come Ciara, RuPaul, Hayley Kiyoko e Adam Lambert, il cantante dei Queen.

Ma non mancano altre star: Bobby Berk, Billy Porter, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Todrick Hall e altri ancora.

Ne riconosci altri? Scopriamolo insieme. Ecco il video di You Need to Calm Down: