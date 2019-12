Wham!, Last Christmas: il video del classico natalizio anni Ottanta torna online in versione restaurata in 4K.

A 35 anni dalla pubblicazione, e nell’anno dell’arrivo al cinema di un film ispirato alla musica di George Michael, Last Christmas torna online con un nuovo video in versione restaurata.

La hit natalizia per antonomasia degli anni Ottanta viene riproposta a tutti i fan della band di George Michael, e non solo, attraverso una clip restaurata in 4K. Un modo speciale per celebrare non solo l’anniversario dell’uscita, ma anche l’arrivo al cinema del film Last Christmas con Emilia Clarke e Henry Golding.

Wham!, Last Christmas: il video

Clip girata dal regista Andy Morahan, venne girata nel 1984 in un resort svizzero, con protagonisti i due cantanti, George Michael e Andrew Ridgeley, insieme alle coriste Pepsi e Shirlie, alla modella Kathly Hill e ad altre guest star: tra queste, il bassista degli Spandau Ballet, Martin Kemp.

Guardiamo insieme il video di Last Christmas in versione restaurata:

Last Christmas, il film ispirato alla musica di George Michael

Nelle sale cinematografiche arriva il 19 dicembre Last Christmas, film natalizio diretto da Paul Feig, con protagonisti Henry Golding ed Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen de Il Trono di Spade.

All’interno della pellicola sono presenti diverse canzone degli Wham! e di George Michael, tra cui anche un pezzo inedito, This is How (We Want You to Get High).

Insomma, per i fan di George, scomparso prematuramente e improvvisamente il 25 dicembre del 2016. Una morte che ha addolorato l’intero mondo dello spettacolo, e ovviamente in particolare il mondo della musica britannica, che con George ha perso uno dei propri rappresentanti più brillanti dagli anni Ottanta. Un artista di cui ancora oggi si attende l’arrivo di un erede credibile. Sarà il 2020 l’anno giusto per scovarne uno?