Levante, Tikibombom (home version): il video della canzone sanremese in una nuova veste musicale.

Tikibombom di Levante torna a vivere in una home version intima e molto emozionante. La cantante di origine sicula ha pubblicato una nuova versione del suo celebre brano sanremese, donandole un nuovo sound grazie alla registrazione effettuata durante il periodo di isolamento in casa. Il pezzo è stato infatti realizzato nell’armadio.

Guardiamo insieme il video ufficiale di questo nuovo singolo della cantautrice simbolo dell’indie mainstream italiano, ideato, girato e motato interamente dalla stessa Levante.

Levante, Tikibombom (home version): il video

Creativa come non mai, Claudia ha voluto rilasciare in questi giorni uno dei prodotti della sua lunga clausura casalinga causata dal Covid-19. Si tratta di una nuova versione del suo brano sanremese, Tikibombom.

Sui social l’artista ha commentato così il nuovo video: “Ce ne ricorderemo per sempre di questo momento e rimarrà anche nella memoria di quelli che verranno. Io ho ritratto il mio momento di quarantena, ho ripreso il suono che ha il silenzio, il volto della solitudine. Ho realizzato questo video perché Tikibombom lo meritava, lo meritavano gli animali di cui parlo, le anime che amo“.

Ecco la clip:

Levante presenta Tikibombom

L’amatissimo brano della cantautrice sicula, che negli scorsi mesi è stato uno dei più passati in radio tra quelli usciti da Sanremo, è nato direttamente al pianoforte.

Spiega l’artista di Andrà tutto bene: “Prima di presentarlo a Sanremo per un istante ebbi l’idea di farne una versione più raccolta, poi però decisi di arricchirla con una produzione più energica e alla fine è stata portata al Festival in quella veste. Nel cassetto rimase il desiderio di crearne una versione più intima… anche se non pensavo così tanto intima, dato che l’ho registrata nell’armadio di casa durante la quarantena!“.

Ma perché proprio l’armadio? Il motivo è semplice: era l’unico luogo che poteva attutire suoni e rumori esterni.