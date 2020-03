Il video del nuovo singolo dei Coldplay, Trouble in Town, ispirato a La fattoria degli animali di George Orwell.

I Coldplay lanciano il nuovo singolo, Trouble in Town, tratto dal nuovo album Everyday Life. Prima di lanciare questo nuovo brano, il gruppo – capitanato da Chris Martin – ha pubblicato Champion Of The World, in cui abbiamo visto il frontman diventare letteralmente di nuovo un bambino.

Il nuovo video di Trouble In Town è ambientato in un futuro distopico in cui al posto della gente ci sono animali umanoidi che gestiscono il mondo.

Il video, ispirato a La fattoria degli animali di George Orwell, si svolge di notte in una città grintosa, che presenta politici suini, leopardi poliziotti, volpi che si affrettano per la strada e altri personaggi del regno animale.

Tutti i proventi della canzone e del video andranno a beneficio del Progetto Innocence, che lavora per smantellare convinzioni errate negli Stati Uniti e ACFS, un’organizzazione benefica per bambini vulnerabili in Sudafrica.

Coldplay, il nuovo video orwelliano di Trouble in Town



