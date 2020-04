Ieri è partito dal Mof della zona rossa di Fondi con un carico di frutta e verdura diretto a un altro mercato ortofrutticolo, quello della Liguria. Milleduecento chilometri, andata e ritorno, nella desolante solitudine della quarantena, caffè e panini consumati fuori dagli autogrill e bagni negati per la paura. Nel video che ha girato per noi in time lapse sono racchiusi venti minuti di autostrada semi deserta, “una scena rara per un tratto solitamente congestionato come quello Fiumicino-Civitavecchia” dice. “La mancanza del traffico è l’unica nota positiva di questo periodo, anche se espone ad altri e forse più temibili rischi – spiega – la gente inizia ad aver fame, noi viaggiamo soli, spesso passano tre, quattro ore senza incrociare nemmeno una macchina e gli assalti a un camion carico di prodotti alimentari non sono da escludere”.

Fonte