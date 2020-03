Ghali, Good Times: il video della nuova canzone del trapper girato in diretta Instagram con i suoi fan.

Ghali è uno degli artisti più attivi su Instagram in questo periodo di emergenza Coronavirus. Il trapper di origini tunisine ha voluto dimostrare la propria vicinanza ai fan negli scorsi giorni dandogli una grande possibilità: partecipare al suo video ufficiale del singolo Good Times.

L’artista ha infatti deciso di girare la clip attraverso le dirette Instagram. Un modo originale per far sentire ancora più vicini i suoi sostenitori sparsi per tutta l’Italia.

Ghali, Good Times: il video

Il video del nuovo singolo del rapper, Good Times, è stato realizzato attraverso un collage delle dirette Instagram tra lo stesso artista e alcuni dei suoi fan.

Nella metà alta dello schermo si vede Ghali, mentre nella metà bassa si alternano vari fan che reagiscono in varia maniera differente alla diretta con il loro artista del cuore: qualcuno canta il brano, qualcuno lo fischietta, qualcun altro si diverte anche a suonare.

Questo il video ufficiale di Good Times:

Ghali ringrazia i suoi fan

Negli ultimi giorni il trapper, che ha rinviato i suoi concerti milanesi a ottobre, ha pubblicato il video di una sua diretta con un fan molto speciale: un ragazzo affetto dalla sindrome di Down.

Per accompagnare questa clip, l’artista ha scritto una lunga caption che riassume il suo mood di questi giorni. Il rapper ha spiegato che si è reso conto con il suo team che in questo periodo avrebbe dato il massimo condividendo quello che ha di più prezioso: la possibilità di intrattenere e fare arte.

Una decisione naturale che lo rende molto fiero, perché gli permette di regalare un sorriso, un abbraccio virtuale a molti dei suoi fan costretti a stare a casa.

“Grazie a tutti i miei colleghi artisti che, come me ogni giorno si ingegnano per fare altrettanto“, ha concluso Ghali, “e grazie a chi ci supporta con la stessa passione di sempre anche in casa“.