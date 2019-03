Cranberries, All Over Now: il video del primo singolo tratto dal nuovo album di inediti della band di Dolores O’Riordan.

È stato diffuso il video di All Over Now, il primo singolo dei Cranberries tratto dal nuovo album In the End, il primo disco pubblicato dopo la morte di Dolores O’Riordan. Il Long Playing è in uscita il 26 aprile 2019 e sarà con tutta probabilità l’ultimo lavoro in assoluto del gruppo.

Il video del nuovo singolo è un commovente omaggio alla cantante scomparsa prematuramente nel gennaio del 2018.

Cranberries, All Over Now: il video

Diretto da Dan Britt, il visual è stato realizzato con la collaborazione dell’illustratore Tom Clohosy Cole. Il paesaggio è ispirato alle campagne inglesi del pittore Eric Ravilius.

Questi paesaggi descritti come ‘belli ma rigidi’ accompagnano la storia dei protagonisti del video, realizzato con la tecnica dell’acquerello. Si tratta di un lavoro che si configura come un commovente tributo alla cantante irlandese, rimasta nel cuore di tutti i fan della band e non solo. Godiamoci insieme questa poetica clip. Ecco All Over Now:

Cranberries, In The End: il nuovo album

Dopo la tragica scomparsa di Dolores, il gruppo si è preso un breve periodo di pausa, prima di ricominciare a lavorare sull’album In The End, sfruttando le registrazioni già praticamente completate da parte di Dolores O’Riordan.

L’obiettivo del gruppo è stato portare a termine quest’ultima opera della cantante, un omaggio ai suoi fan e soprattutto alla sua memoria e alla sua incredibile carriera artistica.

“Sapevamo che questo doveva essere un grande disco, se non il migliore, uno dei migliori album che potevamo fare“, ha affermato Noel Hogan, il chitarrista della formazione irlandese. Non sappiamo se sarà effettivamente così, ma di certo sarà il commiato perfetto per una delle più importanti band degli anni Novanta.