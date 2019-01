I Subsonica hanno lanciato il video del nuovo singolo, Punto critico: ecco tutti i dettagli.

I Subsonica tornano in radio e in tv con un nuovo singolo e un nuovo video, Punto critico, terzo estratto dall’album 8 dopo Bottiglie rotte e Respirare. Un bel pezzo di rock elettronico che riporta ai Subsonica di diversi anni fa. “Uno dei brani più ‘live’ dell’album“, così lo hanno definito i membri del gruppo. E non hanno assolutamente torto.

Subsonica, Punto critico: il video

L’annuncio della band è arrivata via social il 20 gennaio con queste parole: “Abbiamo dato un’immagine alla nostra ‘Punto critico’ e abbiamo scelto di farlo imbracciando gli strumenti, pronti per l’imminente giro di concerti“.

La regia del videoclip è affidata a Paolo Bertino e Gabriele Ottino e le riprese sono state effettuate nel ‘Fabbricato 1’ di Torino. Commentando il lavoro di Ottino, un artista e musicista torinese, la band speso parole di elogio ricche di gratitudine: “Ha elaborato per il brano una tecnica incredibile, con diverse telecamere puntate sullo stesso soggetto, alternate vorticosamente“.

Un video originale e imperdibile, dunque, come nella tradizione recente dei Subsonica. Di seguito le immagini della clip di Punto critico:

Subsonica, il tour 2019: le date

Dopo il successo del tour europeo, la band di Samuel è pronta per il giro di concerti nei palazzetti italiani. La prima data è in programma il 9 febbraio al PalaPrometeo di Ancona, l’ultima il 23 febbraio al Madela Forum di Firenze.

Nel mezzo, altri otto appuntamenti, di cui due a Milano (18 e 19 febbraio) e due nella loro Torino (14 e 15 febbraio), rispettivamente al Mediolanum Forum e al PalaAlpitour, oltre alle date di Bologna (11 febbraio), Padova (12 febbraio), Genova (16 febbraio) e Roma ( 21 febbraio).

L’ennesima tourné per una band che, dopo essere tornata a sfornare musica insieme, sta continuando a conquistare complimenti e successi grazie alla propria grinta, alla coerenza e a quel tocco di originalità che li distingue dalla proposta musicale degli ultimi anni.