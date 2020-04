Il video di Zombie dei Cranberries ha superato il miliardo di views su YouTube: un grandissimo traguardo per il classico della band di Dolores O’Riordan.

Zombie dei Cranberries ha superato un miliardo di views su YouTube. Il classico immortale della band irlandese guidata dalla compianta Dolores O’Riordan è arrivato a superare un traguardo appannaggio fin qui di pochissime canzoni rock.

Un grande onore per un brano di spessore che sta per compiere nel 2020 ben 26 anni.

Cranberries: Zombie supera 1 miliardo di views

Canzone tratta da No Need to Argue, secondo album del gruppo irlandese datato 1994 (un disco da oltre 17 milioni di copie in tutto il mondo), Zombie ha superato da qualche giorno un miliardo di views su YouTube.

Si tratta di un grande record: nessuna band irlandese aveva infatti finora raggiunto tale traguardo (nemmeno gli U2 con i loro tanti classici). Inoltre, si tratta più in generale solo del quinto video rock a infrangere il muro del miliardo, insieme a quello di Bohemian Rhapsody e pochi altri.



Cranberries: il signifciato di Zombie

Zombie non è un brano leggero o semplice: venne scritta da Dolores O’Riordan per protestare contro due attentati dell’IRA che, nel marzo 1993, costarono la vita a due bambini e ferirono altre 56 persone.

Anche per questo il suo successo è stato ancora più sorprendente. Alla notizia del record, i rimanenti membri del gruppo hanno espresso questo commento: “Siamo molto felici per la notizia, Siamo sicuri che anche Dolores avrà sul viso un sorriso grande e orgoglioso. Vent’anni fa non pensavamo che questa canzone avrebbe resistito alla prova del tempo e avrebbe significato così tanto per così tanta gente“.

Ecco il video ufficiale:

