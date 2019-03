I Rolling Stones e Florence Welch in Wild Horses: il video ufficiale del loro live a Londra del maggio 2018.

I Rolling Stones hanno lanciato il singolo che farà da traino alla nuova raccolta Honk, il greatest hits definitivo della band di Mick Jagger e Keith Richards dagli anni Settanta a oggi.

Si tratta di Wild Horses, nella splendida interpretazione in duetto con una delle signore della musica britannica degli anni Duemila: Florence Welch, la cantante dei Florence and the Machine.

Rolling Stones e Florence Welch: Wild Horses

La clip è stata pubblicata il 15 marzo dalla leggendaria band inglese. L’album che la conterrà, Honk, sarà disponibile dal 19 aprile 2019. All’interno della compilation non sarà questo l’unico duetto: ci saranno infatti anche Bitch cantata con Dave Grohl e Beast of Burden interpretata con Ed Sheeran.

Andiamo ad ascoltare insieme questa splendida versione di Wild Horses:

Wild Horses: un brano leggendario

Wild Horses è una delle canzoni più importanti dell’album Sticky Fingers del 1971. Fu registrata in soli tre giorni nei Muscle Shoals Sound Studios, in Alabama.

Scritta da Mick Jagger e Keith Richards, secondo la leggenda sarebbe stata ispirata dalla storia d’amore, già al tramonto, tra il cantante della band e Marianne Faithfull. In realtà negli anni successivi Jagger dichiarò di non credere che il brano fosse ispirato a una storia che a quel punto era già finita.

La melodia del pezzo fu invece suggerita a Richards dalla nostalgia per il figlio Marlon, dal quale era costretto a stare lontano a causa dei continui impegni lavorativi.

Di gran successo fin da subito, si è rivelata una delle canzoni degli Stones più amata in assoluto, ed è stata eseguita più volte dal vivo anche da altri grandi artisti,c ome Leon Russell, i Black Crowes, i Garbage, Elvis Costello, Dave Matthews e anche Elisa.