Il video di Smells Like Teen Spirit supera 1 miliardo di views

Grande traguardo per Smells Like Teen Spirits, il brano simbolo dei Nirvana: ha superato con il video ufficiale il miliardo di visualizzazioni su YouTube.

Un risultato importante, che lo fa entrare di diritto in una cerchia elitaria di clip musicali, tra i quali ricordiamo November Rain e Sweet Child O’Mine dei Guns N’ Roses, Numb dei Linkin Park e Bohemian Rhapsody dei Queen (prima canzone degli anni Settanta ad arrivare a questo risultato).

Diretto da Samuel Bayer, all’epoca un regista emergente, il video fu ispirato dal lungometraggio Giovani guerrieri del 1979, per sottolineare l’aspetto punk di Cobain e compagni.

Il costo totale della produzione del video fu di meno di 50mila dollari. Le riprese durarono circa 12 ore. Un lavoraccio ricordato così dallo stesso Bayer: “Nessuno voleva restare sul set più di mezz’ora. All’undicesima ora sia la band che le comparse erano arrabbiate a morte con me“.

Il record dei Nirvana

Si tratta dell’ennesimo grande risultato per il classico dei Nirvana, e più in generale per la carriera, mai tramontata nel cuore dei fan della band che fu di Kurt Cobain.

Pur non essendo il primo video a raggiungere il miliardo di visualizzazioni su YouTube, Smells Like Teen Spirit è infatti il primo video di un brano grunge a tagliare questo prestigiosissimo traguardo, appannaggio solitamente di pezzi di natura pop commerciale o di musica latina. Ma evidentemente c’è ancora spazio per il rock anche nel mondo del web.



