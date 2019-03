I Beagles, band pavese capitanata da Franco Bagnasco, duettano con Mina: la storia della collaborazione inaspettata della signora Mazzini.

Duetto a sorpresa per Mina. La Tigre di Cremona ha prestato la propria voce a un gruppo dal nome altisonante: i Beagles. Chi sono costoro? A quanto pare, una band che si definisce ironica e pop, originaria della provincia di Pavia, capitanata da Franco Bagnasco, un giornalista con la passione per la musica.

La particolarità è che Mina non sapeva minimamente di essere la protagonista di questa collaborazione! Com’è possibile? Scopriamolo insieme. Ecco la curiosa vicenda del duetto involontario della cantante di Se telefonando.

Mina e i Beagles: il duetto involontario

A quanto pare Bagnasco nel 2014 si è ‘fatto un regalo’, andando a Lugano alla ricerca della casa di Mina, con l’obiettivo di citofonare e vedere quel che sarebbe accaduto.

Con l’aiuto dei passanti, dopo circa tre ore il giornalista è arrivato davanti al citofono della signora Mazzini e ha suonato, tenendo stretto in mano il registratore (per motivi professionali, ovviamente). Sorprendentemente a rispondere è stata la stessa Mina che, dopo la presentazione del giornalista, ha però camuffato la voce fingendo di essere la propria governante e affermando che ‘la signora’ non era in casa.

Tornato a casa, da buon giornalista Bagnasco ha fatto un pezzo su questo suo breve scambio di battute con Mina. E fin qui tutto è piuttosto lecito. Ma il cantante amatoriale è andato oltre, prendendo la registrazione, inserendola nell’album Vitinho dei Beagles e promuovendo un presunto featuring con Mina. Una mossa che non appare particolarmente furba…

Se citofonando: il featuring di Mina con i Beagles

Attenzione, perché non solo il brano è finito all’interno dell’album del gruppo, con il nome di Se citofonando, ma è stato pubblicato anche su YouTube con un ‘video ufficiale’ e su Spotify con Mina accreditata come artista.

E adesso? Quale sarà la reazione di Mina, che è nota per non essersi mai trovata particolarmente a suo agio nella sua carriera quando si trattava di prestare la propria voce ad altri artisti (anche a nomi nettamente più importanti dei Beagles)? Lo scopriremo, forse, nei prossimi giorni.

