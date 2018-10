Dopo la hit estiva con Michele Bravi e Gué Pequeno, Elodie torna con un nuovo brano: Rambla.

Grande ritorno per Elodie dopo il successo dell’estate Nero Bali, in collaborazione con Michele Bravi e Gué Pequeno. Il 12 ottobre è infatti uscito il nuovo singolo Rambla, stavolta con il rapper Ghemon. Per la ventottenne romana si tratta del secondo singolo dell’anno, in attesa di un album su cui permane ancora un certo riserbo.

Elodie, Rambla è il nuovo singolo: ecco il video

Ancora un rapper, dunque, affianca la giovane cantante. Stavolta è il turno del campano Ghemon. Insieme al singolo è stato rilasciato sulle piattaforme ufficiali anche il video della nuova canzone, diretto da Enea Colombi:

Elodie su Instagram: “Adesso sono felice“

Nel giorno della pubblicazione del singolo, Elodie ha voluto dedicare ai propri fan un pensiero affettuoso attraverso Instagram per sottolineare la gioia di questo momento. Una gioia data probabilmente anche dalla relazione con Andrea Maggino, dj e storico ex della cantante. Sembrerebbe infatti che i due siano tornati insieme la la scorsa estate.

Queste le parole della cantante nel suo post sul celebre social network: “Non voglio nascondervi che questo sia un periodo felice della mia vita e che vorrei partecipare alla vostra come se fossi un’amica che con un sorriso contagioso vi trasmette spensieratezza. Rambla è finalmente fuori e da oggi è anche vostra. Ringrazio Ghemon, gli autori e tutta la squadra Island Records“.

Elodie, Nero Bali è disco di platino

Con lo stesso regista dell’ultimo video e con un nuovo rapper al suo fianco (Ghemon al posto di Gué Pequeno), Elodie cerca dunque di raggiungere nuovamente l’importante successo ottenuto da Nero Bali, precedente singolo uscito a maggio e divenuto in poche settimane tra i tormentoni di questa estate.

Una canzone alla quale ha partecipato anche Michele Bravi. Un artista con cui il rapporto è più che stretto, come ammesso dalla stessa Elodie in un’intervista a Mtv di alcuni mesi fa: “Ho scelto di cantare Nero Bali con Michele perché oltre ad essere un artista è principalmente un amico. Tra noi c’è sintonia e stima reciproca“.

Sintonia che ha portato i due a sfornare una super hit, certificata con il disco di platino e arrivata fino al decimo posto in classifica in un periodo in cui la concorrenza è spietata. Riuscirà Rambla ad avere la stessa fortuna?