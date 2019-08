Ultimo, Piccola stella: il video del live allo Stadio Olimpico di Roma del 4 luglio 2019.

Tempo di celebrazioni per Ultimo. A poco più di un mese di distanza dalla sua emozionante prima volta allo Stadio Olimpico di Roma, un vero tempio per un romano e romanista come lui, è stato pubblicato il video di Piccola stella tratto da quel live già storico.

Una clip che combacia tra l’altro con un nuovo riconoscimento ottenuto dal cantautore di San Basilio. L’ennesimo della sua ancora breve carriera.

Ultimo, Piccola stella: il video del live all’Olimpico

Di quale riconoscimento parliamo? Del doppio platino raggiunto in circa quattro mesi dal suo ultimo album Colpa delle favole, che ha già venduto oltre 100mila copie.

E quale miglior modo per festeggiare questo nuovo grandissimo traguardo se non rivivendo le emozioni del live all’Olimpico? Nella clip tra l’altro compare anche un volto noto a Roma e non solo: quello di Francesca Costa, l’apprezzata madre del centrocampista della squadra giallorossa Nicolò Zaniolo.

Ecco il video di Piccola stella:

Ultimo da record

E continuano intanto non solo le vendite dei biglietti per il suo tour 2020, che sta andando anche meglio delle previsioni, ma anche le settimane di permanenza dei suoi album nella classifica dei più venduti.

Per l’ennesima settimana, infatti, Ultimo si ritrova con tutti e tre i dischi fin qui pubblicati in top ten. Anzi, sono ben tre nei primi otto posti. Se non è un record poco ci manca. L’ennesima dimostrazione di come Ultimo piaccia a tutti, adulti o giovanissimi, romani o meno. Un cantautore che parla a più generazioni pur rappresentandone una ben definita.

Quale sarà il suo prossimo traguardo? Probabilmente l’obiettivo più ambizioso dei prossimi mesi: arrivare vicino al sold out anche all’ultima data del prossimo tour, al Circo Massimo.

