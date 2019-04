Mahmood canta Soldi a party dell’Eurovision Song Contest a Londra: ecco il video della sua esibizione.

Mahmood è pronto a stravolgere l’Eurovision Song Contest 2019 di Tel Aviv. Il cantautore milanese ha già iniziato la propria avventura, cantandola sua Soldi al party ufficiale dell’Eurovision a Londra il 14 aprile.

La sua esibizione al Café de Paris, non lontano da Piccadilly Circus, ha entusiasmato il pubblico, di fatto candidandolo ome uno dei favoriti per la vittoria finale. Il suo pezzo ha infatti un piglio internazionale che fa presa facilmente su tutti. Ecco il video che lo testimonia.

Eurovision, Mahmood canta Soldi a Londra: il video

Nello storico club di Londra un Mahmood perfettamente a suo agio, forse anche più che sul palco dell’Ariston, ha davvero infiammato la platea cantando il suo pezzo magari non perfettamente, ma con grandissima enfasi, godendosi la straordinaria partecipazione dei presenti.

Ecco il video di Soldi live al Café de Paris:

Questa performance dovrebbe rimanere comunque l’unica del cantautore in questi party che anticipano il grande evento di Tel Aviv. La sua presenza non è infatti prevista in quello di Madrid del 20 aprile né in quello di Mosca del 24 aprile.

Eurovision: i favoriti per i bookmaker

Ma davvero Mahmood può tornare a regalare la vittoria dell’Eurovision Song Contest all’Italia 29 anni dopo Toto Cutugno? Secondo i bookmaker ci sono buone chance, ma il favorito principale è un altro: l’olandese Duncan Laurence.

Il cantante che ha vinto Sanremo fa parte del gruppone che segue l’artista dei Paesi Bassi, insieme al russo Sergey Lazarev e allo svizzero Luca Hanni. La speranza è che all’evento di Tel Aviv Mahmood possa sfoggiare performance ancora più convincenti di quelle di febbraio, per riuscire così in un impresa che inciderebbe il suo nome della storia della nostra musica per sempre.

