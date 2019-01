Il 2019 si apre con il ritorno di Coez, che ha lanciato il nuovo singolo

È sempre bello.

Coez è tornato. Il 2019 si apre all’insegna di nuova musica per l’artista romano, che ha lanciato l’11 gennaio il suo singolo È sempre bello, anticipato il giorno prima da un countdown in contemporanea a Roma e Milano.

Il rapper/cantautore di La musica non c’è ha proiettato su un edificio alle Colonne di San Lorenzo a Milano e sulla facciata del MAXXI a Roma il video del suo nuovo brano, firmato dagli YouNuts. Un gustoso antipasto prima della pubblicazione online, avvenuta il 16 gennaio 2019.

Coez, È sempre bello: il video

La clip della nuova canzone di Coez è stata girata a Brighton, città della costa meridionale dell’Inghilterra, famosa per i graffiti presenti sui muri e sulle facciate dei suoi palazzi (ovviamente ripresi nel video del rapper).

Guardiamo insieme questo nuovo lavoro del duo di youtuber/registi più amati dal mondo della musica italiana:

La nuova canzone di Coez

Per Coez si tratta dunque del ritorno sulle scene a due anni di distanza dall’ultimo album, Faccio un casino, e a poche settimane dall’uscita della sua collaborazione con i Cor Veleno.

In questo nuovo brano il rapper romano ha voluto con sé Niccolò Contessa de I Cani, che già aveva scritto le musiche per diversi brani del precedente album. In questo caso, Contessa veste i panni del produttore. Nel testo l’artista appare più ottimista rispetto al recente passato, e riutilizza la formula con i ritornelli pop che lo hanno portato al successo al clamoroso successo nel 2017/18.

È sempre bello anticipa l’uscita del prossimo album dell’artista romano, tornato alla Carosello Records, etichetta che aveva pubblicato già due suoi precedenti lavori, Non erano fiori e Niente che non va. La data di uscita non è però ancora stata ufficializzata.

