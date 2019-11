Bon Jovi, Unbroken: il nuovo singolo della band americana per il documentario To be of Service in esclusiva su Netflix.

I Bon Jovi sono tornati. In data 1° novembre la band capitanata da John Bon Jovi ha pubblicato un nuovo singolo, Unbroken, brano scritto per il documentario To be of Service di Josh Aronson dedicato al disturbo da stress post-traumatico dei veterani di guerra.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo brano e ascoltiamo Unbroken, che anticipa di qualche settimana il nuovo album della band del New Jersey.

Bon Jovi, Unbroken: il video

I proventi di Unbroken, come annunciato dalla stessa band di Livin’ On a Prayer, saranno devoluti all’organizzazione non pofit Patriotic Service Dog Foundation. L’ennesimo atto di generosità di un gruppo che si è sempre posto in prima fila su questo tipo di problematiche.

Questo l’audio di Unbroken, accompagnato da un video pubblicato quasi in contemporanea il 1° novembre 2019:

Bon Jovi: nuovo album in arrivo

I Bon Jovi hanno annunciato lo scorso agosto l’arrivo di un nuovo album, erede ideale di This House is not for Sale del 2016. Stavolta sarà un disco che, come anticipato dalla stessa band del New Jersey, tratterà tematiche di carattere sociale.

In questo senso, Unbroken potrebbe essere un’ottima anticipazione dei contenuti del disco, anche se non è stato ancora confermato se questo brano farà parte o meno della tracklist del nuovo lavoro della band.

Per il momento non ci sono ulteriori novità. Non resta che attendere altre notizie nelle prossime settimane, considerando che i il gruppo ha annunciato l’arrivo del disco entro la fine del 2019 o massimo nel 2020.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BonJovi

