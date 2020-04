Billie Joe Armstrong, Amico: il video della cover in italiano del cantante dei Green Day.

Regalo a sorpresa per i fan italiani da parte di Billie Joe Armstrong. Il frontman dei Green Day ha pubblicato il video di una sua cover di Amico, brano di Don Backy.

Con un piglio pop punk molto accentuato, l’artista si mette in gioco con la lingua italiana, divertendo e regalando un sorriso e un po’ di gioia in un momento difficile per il nostro paese.

Billie Joe Armstrong canta Amico di Don Backy

Brano scritto da Burt Bacharach e Bob Hilliard con il titolo di Keep Away from Other Girls, venne lanciata inizialmente da Helen Shapiro e poi riproposta in italiano da Don Backy con il testo di Mogol, nella versione che tutti conosciamo.

E proprio quest’ultima versione è stata scelta da Billie Joe per una cover che fa parte dei No Fun Monday, la serie di video inaugurata nelle scorse settimane dall’artista americano.



Green Day

Il video di Amico

Accompagnato da un lyric video che aiuta a riconoscere bene le parole scandite da Billie Joe con un fortissimo accento americano, questa versioine punk di Amico colpisce nel segno e risulta non solo allegra, ma anche piacevole da ascoltare.

Così l’ha presentata il cantante dei Green Day nella breve descrizione che accompagna il video pubblicato su YouTube: “La versione originale di questa canzone è di Don Backy. S’intitola Amico e ha un twist power pop. Godetevela. P.s. Perdonate il mio italiano“.

E allora non ci resta che ascoltare insieme questo nuovo brano di Billie Joe, un ennesimo omaggio al nostro paese in un momento così difficile: