Beyonce, Spirit: il nuovo singolo della straordinaria Queen B, tratto dal film della Disney Il Re Leone, che vede l’artista anche nei panni di doppiatrice.

Beyonce ha lanciato il suo nuovo singolo inedito. Si tratta di Spirit, una canzone tratta dalla colonna sonora del film Disney Il Re Leone, remake live action della pellicola animata del 1994.

Un film che vedrà la straordinaria artista ex Destiny’s Child nelle vesti anche di doppiatrice, in particolare della protagonista femminile, Nala. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questo nuovo brano.

Beyoncé, Spirit: il video della canzone de Il Re Leone

La canzone dovrebbe far parte sia della colonna sonora ufficiale del film sia dell’edizione speciale firmata da Beyoncé e denominata The Lion King – The Gift, che vedrà la popstar collaborare con numerosi artisti e produttori di origine africana.

La tracklist di questo nuovo progetto non è stata svelata, mentre sappiamo che della colonna sonora ufficiale del film farà parte anche una nuova versione del classico di Elton John Can You Feel the Love Tonight, cantanto dalla stessa Beyoncé e da Childish Gambino.

In attesa di nuove informazioni, godiamoci insieme l’inedita Spirit:

Da Beyonce e Childish Gambino a Elisa e Marco Mengoni

Del suo nuovo progetto, Beyoncé ha parlato con grande orgoglio: “Volevo fare qualcosa di più che mettere insieme un po’ di canzoni ispirate al film“. Sempre attenta alla sperimentazione, stavolta la regina dell’R&B ha mescolato generi, spaziando dal pop all’hip hop, fino ad arrivare all’afrobeat. Il risultato? Una miscela che non vediamo l’ora di ascoltare.

Così come non vediamo l’ora di sentire le interpretazioni sul grande schermo dei doppiatori italiani della pellicola. Se in America infatti i protagonisti saranno Beyoncé e Childish Gambino, in Italia le voci di Nala e Simba sono state affidate a due grandi esponenti della nostra musica, Elisa e Marco Mengoni.