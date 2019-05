Michelle Hunziker, MICHKERE: il video del primo singolo trap della showgirl svizzera.

La trap-mania ha contagiato anche Michelle Hunziker. La showgirl svizzera ha rilasciato, in data 6 maggio 2019, un primo e inedito singolo: MICHKERE. Un brano nato dalla collaborazione con J-Ax, direttore artistico del programma All Together Now, in partenza nelle prossime settimane, e prodotto da un nome importante, DJ Enzo.

Curioso di vedere Michelle in questa nuova veste? Andiamo a scoprire insieme il video e i dettagli di un brano che ha già iniziato a far discutere, tra chi lo ama e chi lo detesta.

Michelle Hunziker, MICHKERE: il video

Il pezzo è disponibile su tutti i principali store online e le piattaforme streaming, oltre che su YouTube con un video ufficiale che sta già facendo il pieno di click.

Nato come promozione per All Together Now, è in realtà diventato qualcosa di funzionale e funzionante anche di per sé. Introdotto da un dialogo tra Michelle e la figlia Aurora, il brano è una lunga sequenza di rime, anche piuttosto aggressive, che ripercorrono la carriera della showgirl (con tanto di intro in tedesco) attraverso numerose citazioni televisive.

Ecco qui il video di MICHKERE:

Michelle in versione trap

Sarà pure stato un gioco, uno scherzo, ma va detto che tutto sommato la Michelle in versione trapper funziona e appare anzi più credibile di altri personaggi che della musica hip hop hanno fatto un mestiere.

Merito certamente della produzione e delle rime scritte a tavolino con J-Ax, la cui mano sembra molto presente. Ma il suo Michelle lo fa, con un atteggiamento strafottente da novella Nicki Minaj che le calzerebbe a pennello, non fossimo abituati a vederla sorridente e gioiosa nelle sue conduzioni televisive.

Insomma, per ora non sembrerebbe esserci la possibilità che il gioco possa diventare una cosa seria. Ma chissà cosa potrà riservarci il futuro: da un personaggio come la Hunziker ci si può attendere di tutto, anche un intero LP trap.