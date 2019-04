Luca Dirisio, La mia gente: il nuovo singolo della canzone dedicata all’Abruzzo.

Il 29 marzo 2019 ha segnato il ritorno di Luca Dirisio. Il cantante di Vasto, divenuto famoso nel 2004 con la super hit Calma e sangue freddo, ha prodotto un nuovissimo bravo, dal significato non banale: è dedicato all’Abruzzo, la sua terra.

La mia gente, questo il titolo della nuova canzone, è già in rotazione radiofonica e in streaming sulle piattaforme digitali.

Luca Dirisio – La mia gente

Dirisio è da sempre legatissimo alla propria terra, a quel territorio che non gli ha dato solo i natali, ma lo ha visto crescere e lo ha accompagnato nel successo nel mondo della musica.

Anche per sottolineare questo rapporto sincero, l’artista ha tenuto a pubblicare una canzone che parlasse finalmente dei suoi luoghi del cuore.

Si tratta del singolo che anticipa il prossimo disco di Dirisio, in uscita in autunno a 8 anni di distanza dall’ultimo lavoro. Ascoltiamo insieme La mia gente:

La dichiarazione d’amore di Dirisio per l’Abruzzo

“Non avevo mai scritto prima un brano che parlasse dell’Abruzzo e degli abruzzesi, ma è sempre stato un mio progetto, aspettavo solo il momento giusto“, ha precisato l’artista. Con questo brano il cantante ha voluto descrivere la bellezza di una terra straordinaria, dalla natura ancora vivace e dalla cultura millenaria.

Per Dirisio La mia gente è la voce della popolazione abruzzese che urla da sotto le macerie dell’Aquila e di Rigopiano, ma anche quella degli eroi della Resistenza o, infine, della gente comune che non si arrende mai. Una canzone dunque ricca di sentimenti forti e che cade a pochi giorni dall’anniversario di quel terremoto che mise in ginocchio L’Aquila.

Era infatti il 6 aprile 2012 quando la città venne colpita dal drammatico sisma che l’ha piegata senza spezzarla. Perché la gente dell’Abruzzo non si abbatte. Parola di Dirisio.

FONTE FOTO:https://www.facebook.com/lucadirisio

FONTE FOTO:https://www.facebook.com/lucadirisio