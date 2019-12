Checco Zalone, Immigrato: ecco il video del nuovo singolo del cantante e attore, estratto dal nuovo film Tolo Tolo.

Checco Zalone sta tornando. Prima ancora dell’uscita del trailer del suo nuovo film, Tolo Tolo, il cantante e attore ha rilasciato un nuovo singolo, con tanto di video. S’intitola Immigrato, ed è un brano che rimanda a L’italiano di Toto Cutugno e imita, in qualche modo, anche ad Adriano Celentano.

La canzone rappresenta la giornata un italiano medio alle prese con un immigrato. Ovviamente, un racconto che si svolge tutto in chiave ironica, come di consueto nella poetica di Zalone.

Checco Zalone, Immigrato: il video

Il testo del nuovo brano di Checco Zalone strappa diversi sorrisi, ma fa anche riflettere, e mette tutti di fronte alle proprie contraddizioni quando si ha a che fare con persone provenienti da altri paesi.

“Immigrato, quanti spiccioli ti avrò già dato, immigrato, mi prosciughi il fatturato“, recita una strofa di un brano che racchiude al suo interno tutti i luoghi comuni legati agli immigrati.

La clip è stata girata in alcune zone di Roma, compreso il quartiere Bologna, in un caseggiato popolare già visto nel film di Ettore Scola Una giornata particolare:

Checco Zalone: Tolo Tolo

Il nuovo film di Checco, Tolo Tolo, uscirà il 1° gennaio 2020. Il film è stato girato tra l’Africa (a Malindi, in Kenya) e l’Italia. Molte comparse che sono state coinvolte nel film sono state scelte nei centri d’accoglienza.

Al fianco di Checco ci sono, tra gli altri , Barbara Bouchet e Nicola Di Bari. Il noto cantante, tra l’altro non recitava in un film addirittura dal 1972, quando comparve in Torino nera di Carlo Lizzani.

La colonna sonora è opera di Zalone, così come la sceneggiatura, scritta a quattro mani con il regista Paolo Virzì. Non resta che attendere qualche altro giorno per poterlo vedere al cinema.