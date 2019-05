Romina Falconi, Magari muori: il nuovo singolo estivo della cantautrice in collaborazione con Taffo, l’agenzia funebre più famosa d’Italia.

Si può far ridere e scherzare sulla morte anche quando si vuol mandare un messaggio più serio che mai. Lo testimoniano Romina Falconi, cantautrice originale e irriverente, e Taffo Funeral Services, l’agenzia di pompe funebri divenuta famosa per le sue campagne di marketing virali.

E virale è proprio il termine più adatto per poter descrivere il potenziale di questo brano dal titolo inequivocabile: Magari muori. Un pezzo che sfida sul proprio terreno le hit dei vari Baby K e Takagi e Ketra aggiungendo un testo che però è di gran lunga più interessante di quelli di tutti i loro tormentoni estivi passati e presenti.

Romina Falconi, Magari muori: il tormentone estivo

Magari muori è uscito su tutte le piattaforme streaming il 31 maggio e ha fin da subito colpito tutti per le sue rime cariche di un’ironia intelligente e irresistibile.

Basata su un sound pop / reggaeton come quelli di qualunque altro tormentone estivo degli ultimi anni, cattura l’ascoltatore proprio per le sue parole. Mentre la musica ti invita a ballare, Romina infatti ci fa riflettere su argomenti seri, utilizzando però il taglio sarcastico che ha reso famosa la comunicazione di Taffo. Per avere un’idea migliore del suo potenziale, andiamo ad ascoltare Magari muori attraverso il lyric video ufficiale:

Chi è Romina

Salita alla ribalta delle cronache musicali per il suo esordio a Sanremo tra i Giovani nel 2007 con il brano Ama (arrivato al quarto posto), Romina si è ben presto dimostrata di tutt’altra pasta rispetto alle cantautrici e interpreti pop che tanto piacciono agli italiani.

Dal 2010 ha iniziato a collaborare con Immanuel Casto, uno dei più apprezzati cantautori della scena elettronica. Nel 2012 ha quindi preso parte alla sesta edizione di X Factor, debuttando però con il primo album solo nel 2015. Il disco s’intitola Certi sogni si fanno attraverso un filo d’odio, e non trova il riscontro sperato. Ci riprova nel 2019: il suo secondo e finora ultimo album è Biondologia. Sarà quello della svolta?

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/RominaFalconiOfficial

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/RominaFalconiOfficial