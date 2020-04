Elodie, Diamanti: il video del nuovo singolo estratto dal suo album This Is Elodie. Il brano è prodotto da Big Fish e vede la partecipazione di Ernia.

Sorpresa per tutti i fan di Elodie: la cantante romana ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, Diamanti. Si tratta dell’ottavo brano estratto dal suo terzo album in studio, This Is Elodie, e segue di qualche mese la pubblicazione di Andromeda, la canzone presentata a Sanremo.

Anche stavolta l’artista non è sola, ma si avvale della collaborazione del rapper Ernia. Alla produzione troviamo un altro grande nome dell’hip hop nazionale, Big Fish.

Elodie, Diamanti: il video

La popstar ha annunciato la pubblicazione del visual video di Diamanti attraverso un post su Instagram, in cui ha scritto: “Ho una chicca per voi“.

Protagonisti della clip in primo piano sia la cantante romana che il rapper milanese. Guardiamola insieme:

Elodie, tra Andromeda e Marracash

Un gran bel regalo per tutti i fan della cantante, che in questo periodo di quarantena si sta godendo la compagnia del suo Marracash, con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate, oltre al successo del suo brano sanremese, Andromeda.

Proprio di quest’ultima canzone poche settimane fa erano state pubblicate due nuove versioni, remix con co-protagonisti di primissimo piano: in una infatti Elodie era affiancata da Madame, una delle giovani rapper emergenti più apprezzate in Italia; nell’altra invece si è avvalsa della produzione di Merk & Kremont, due deejay italiani che sono riusciti ad affermarsi in tutto il mondo.

Insomma, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, l’artista ex Amici si sta dando da fare per portare avanti la sua carriera, e al contempo non lasciare soli i suoi fan.