Rita Ora, Only Want You: il video della versione remix del brano della cantante di origine albanese.

Nuovo video per la splendida Rita Ora. La cantante di origine albanese ha diffuso una versione remix del brano Only Want You, presente nella tracklist dell’album Phoenix, pubblicato sul finire del 2018.

Nella canzone è presente anche un featuring con 6lack, rapper statunitense famoso in Italia soprattutto per il singolo PRBLMS pubblicato nel 2016.

Rita Ora, Only Want You: il video

La nuova clip con protagonista Rita Ora è stata diretta da Hannah Lux Davis. La cantante in questo cortometraggio impersona se stessa e una cameriera di un ristorante. La tematica di base del video è lo stress causato dall’eccessiva notorietà, anche se il testo della canzone sembra incentrato in verità su un fortissimo sentimento d’amore.

Guardiamo insieme il video di Only Want You con la bellissima modella e cantante di origine albanese:

Rita Ora, Only Want You: l’omaggio a Britney Spears

Da notare che nel videoclip di Only Want You Rita Ora ha inserito anche un sorprendene omaggio a Britney Spears. La cantante, il regista e gli sceneggiatori hanno infatti ripreso una delle più famose scene del video di Everytime della principessa delle pop, risalente al 2004.

Un omaggio palese, che Rita ha voluto far notare anche alla stessa Britney, citandola in una Instagram Story: “Hey Britney, questo è per te perché ti adoro così tanto! Un omaggio all’unica che mi ha ispirato“.

Forse nel definire Britney come unica ad averla ispirata la Ora esagera, ma di certo per lei come per tante altre giovani popstar di questi ultimi anni Britney Spears rimane un punto di riferimento a tratti irraggiungibile.

Siamo curiosi di sapere se la cantante di Toxic ripagherà in qualche modo l’artista di Phoenix, magari proponendole un duetto che certamente punterebba ad arrivare in cima alle classifiche di tutto il mondo.